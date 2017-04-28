На главной площади Кузнецка проведут реконструкцию фонтана (видео)

Она предполагает финансирование работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. Специфика программы заключается в том, что предложения по благоустройству должны исходить от людей, а не от представителей власти. Объектом для ремонта кузнечане выбрали именно главный городской фонтан. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, сообщает телеканал «Экспресс».

«Сделать капитальный ремонт насосной станций с ремонтом самого помещения, с заменой и капремонтом всего оборудования. Будут заменены сети водоснабжения, канализация, электроснабжение. Будет проведен капитальный ремонт ванной фонтана, которая в настоящее время не герметична», — рассказал первый заместитель главы администрации г. Кузнецка Владимир Трошин.

На реализацию федеральной программы в 2017 году Кузнецку выделено восемь миллионов рублей. Предполагается, что на ремонт фонтана потребуется около пяти с половиной миллионов. Оставшиеся средства собираются направить на ремонт тротуара по улице Ленина от улицы Гражданской до холма Славы.