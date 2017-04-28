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На главной площади Кузнецка проведут реконструкцию фонтана (видео)

28 апреля в 16:07 142 просмотра
«Формирование современной городской среды».

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В Кузнецке Пензенской области началась подготовка к реконструкции фонтана на главной площади города. Ремонт объекта проведут на средства федеральной программы «Формирование современной городской среды».

Она предполагает финансирование работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. Специфика программы заключается в том, что предложения по благоустройству должны исходить от людей, а не от представителей власти. Объектом для ремонта кузнечане выбрали именно главный городской фонтан. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, сообщает телеканал «Экспресс».

«Сделать капитальный ремонт насосной станций с ремонтом самого помещения, с заменой и капремонтом всего оборудования. Будут заменены сети водоснабжения, канализация, электроснабжение. Будет проведен капитальный ремонт ванной фонтана, которая в настоящее время не герметична», — рассказал первый заместитель главы администрации г. Кузнецка Владимир Трошин.

На реализацию федеральной программы в 2017 году Кузнецку выделено восемь миллионов рублей. Предполагается, что на ремонт фонтана потребуется около пяти с половиной миллионов. Оставшиеся средства собираются направить на ремонт тротуара по улице Ленина от улицы Гражданской до холма Славы.

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