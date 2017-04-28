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Пензенские поликлиники изменят график работы на праздники

28 апреля в 15:22 362 просмотра

Определен график работы медицинских организаций Пензенской области на майские праздники.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, скорую медпомощь, также, как и специализированную в условиях круглосуточного стационара, пензенцам будут оказывать в полном объеме.

Изменится порядок работы амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций:

29 апреля и 6 мая врачи-специалисты будут вести прием по расписанию субботы.

30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе — по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и др.

Взрослый и детский контакт-центры будут работать по записи на прием к врачам-специалистам 30 апреля, а также 1, 6, 7, 8 и 9 мая. Записаться на прием можно по общему телефону 999−130, а также по номеру детского центра 8−937−431−54−40 или взрослого 8−937−412−60−29 в период с 08.00 до 16.00. Вызвать врача на дом можно будет с 8.00 до 14.00.

Кроме того, 29 апреля пройдут субботние акции дополнительно по трем направлениям: колопроктология, сосудистая хирургия и педиатрия.

«Акцентируем внимание жителей области, что в случае возникновения каких-либо спорных вопросов или непредвиденных ситуаций, вы можете обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно, а также на телефон горячей линии министерства», — отметили в ведомстве.

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