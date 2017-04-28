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В Пензенской области благодаря иммунизации ликвидирована оспа (видео)

28 апреля в 16:41 134 просмотра
, рассказали в областном министерстве здравоохранения.

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По инициативе Всемирной организации здравоохранения Россия присоединилась к европейской неделе иммунизации. Она проходит с 24 по 30 апреля. Пензенская область на протяжении последних десяти лет — постоянный участник акции. От каких опасных заболеваний способна защитить вакцинация, рассказали в областном министерстве здравоохранения.

О пользе вакцинации жителей области информируют в рамках 12-й Европейской недели иммунизации. Учеными доказано, что прививки — это эффективный способ предупреждения ряда тяжелых болезней. Именно благодаря вакцинации некоторые опасные заболевания на территории Пензенской области не регистрируются вот уже десять лет, сообщает телеканал «Экспресс».

«Оспа у нас ликвидирована. На сегодня это единственное инфекционное заболевание, которое удалось ликвидировать, но следом стоит целая очередь из других заболеваний, характер у них единичный. Дифтерии нет с 2006 года, снизилась заболеваемость по кори, по коклюшу», — рассказала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пензенской области Валентина Калинкина.

По национальному календарю профилактических прививок в Пензенской области проходит плановая вакцинация от 12 заболеваний. Так, от гепатита Б детей защищают в первые часы жизни. Против пневмококковой инфекции прививки начали делать с 2014 года, правда особого доверия им пензенцы не оказывают, что вызывает вопрос у медиков.

«Родители эту прививку встретили, прямо скажем, негативно. Очень много было отказов от иммунизации. За 2016 год более 100 человек отказались, хотя при оценке эффективности иммунизации за 2015−2016 года было установлено, что заболеваемость пневмонией среди привитых — значительно ниже», — отметила эпидемиолог городской детской поликлиники Надежда Головина.

Специалисты призывают, в первую очередь, родителей осознанно подходить к вакцинации своих детей. Сегодня ребенка можно без труда защитить от таких опасных заболеваний, как грипп, корь, коклюш, краснуха, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция.

В министерстве здравоохранения области надеются, что проведение Европейской недели иммунизации позволит увеличить охват прививками, как детского, так и взрослого населения и снизить количество отказов.

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