« Термодом», управляющей компании и жители привели в порядок улицы , пешеходные зоны , набережную и другие общественные пространства." data-title="Город Спутник присоединился к общероссийскому субботнику — Пенза-пресс, рунет за день">

28 апреля в Городе Спутнике занялись благоустройством. Сотрудники строительного холдинга «Термодом», управляющей компании и жители привели в порядок улицы, пешеходные зоны, набережную и другие общественные пространства.

Это не первый субботник в этом году — микрорайон благоустраивают на постоянной основе: убирают сухую траву на газонах, озеленяют, приводят в порядок внутридворовые территории. Помимо жителей и профильных служб, в благоустройстве принимают участие и организации различных форм собственности.

Так, специалисты дорожного строительства и озеленения Города Спутника укладывают и обслуживают растительные маты, обустраивают газоны и цветочные клумбы. В 2017 году планируется озеленить порядка 12 000 квадратных метров газонов, высадить однолетние и многолетние растения. Сейчас проводятся мероприятия по обрезке и подкормке зеленых насаждений, подготовке участков к посадке и ряд других важных работ.

Таким образом, слаженная работа профильных служб и активная поддержка жителей микрорайона позволяет обеспечить в Городе Спутнике идеальную чистоту и порядок.