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Город Спутник присоединился к общероссийскому субботнику

29 апреля в 09:05 144 просмотра
«Термодом», управляющей компании и жители привели в порядок улицы, пешеходные зоны, набережную и другие общественные пространства.

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28 апреля в Городе Спутнике занялись благоустройством. Сотрудники строительного холдинга «Термодом», управляющей компании и жители привели в порядок улицы, пешеходные зоны, набережную и другие общественные пространства.

Это не первый субботник в этом году — микрорайон благоустраивают на постоянной основе: убирают сухую траву на газонах, озеленяют, приводят в порядок внутридворовые территории. Помимо жителей и профильных служб, в благоустройстве принимают участие и организации различных форм собственности.

Так, специалисты дорожного строительства и озеленения Города Спутника укладывают и обслуживают растительные маты, обустраивают газоны и цветочные клумбы. В 2017 году планируется озеленить порядка 12 000 квадратных метров газонов, высадить однолетние и многолетние растения. Сейчас проводятся мероприятия по обрезке и подкормке зеленых насаждений, подготовке участков к посадке и ряд других важных работ.

Таким образом, слаженная работа профильных служб и активная поддержка жителей микрорайона позволяет обеспечить в Городе Спутнике идеальную чистоту и порядок.

Фотография: Фото предоставлено холдингом "Термодом"
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