Город Спутник присоединился к общероссийскому субботнику

Это не первый субботник в этом году — микрорайон благоустраивают на постоянной основе: убирают сухую траву на газонах, озеленяют, приводят в порядок внутридворовые территории. Помимо жителей и профильных служб, в благоустройстве принимают участие и организации различных форм собственности.
Так, специалисты дорожного строительства и озеленения Города Спутника укладывают и обслуживают растительные маты, обустраивают газоны и цветочные клумбы. В 2017 году планируется озеленить порядка 12 000 квадратных метров газонов, высадить однолетние и многолетние растения. Сейчас проводятся мероприятия по обрезке и подкормке зеленых насаждений, подготовке участков к посадке и ряд других важных работ.
Таким образом, слаженная работа профильных служб и активная поддержка жителей микрорайона позволяет обеспечить в Городе Спутнике идеальную чистоту и порядок.