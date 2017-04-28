Благодаря новым платежкам «Горводоканал» сможет гасить долги

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Сэкономленные на объединенных платежках средства пензенский «Горводоканал» может направлять на погашение своих долгов.

Как сообщил первый заместитель директора ООО «ТНС Энерго Пенза» Вениамин Африканов, компания берет на себя расходы, связанные с печатью и доставкой единого платежного документа.

«У «Горводоканала» будет складываться экономия, которая, как мы рассчитываем, будет направляться на погашение задолженности компании перед поставщиками, в том числе, по электроэнергии», — отметил он.

Напомним, общий документ на оплату коммунальных ресурсов ООО «ТНС Энерго Пенза» и ООО «Горводоканал» получат в мае около 20 тысяч пензенцев.