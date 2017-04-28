Белозерцев: Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции

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В Пензенской области подвели итоги акции «Сурский край — без наркотиков!», которая проходила в регионе с 20 марта по 17 апреля.

Как сообщает пресс-центр облправительства, за это время состоялось более 5000 мероприятий, в которых были задействованы около 52 тысяч человек.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что акция, которая уже в течение нескольких лет проводится в Пензенском регионе, неизменно вызывает широкий общественный резонанс, подтверждая эффективность проведения межведомственных мероприятий.

«Распространение на территории региона наркотиков — это большая беда, от которой страдают дети, молодежь, целые семьи. Усилия власти, в целом, дают положительный результат: по итогам первого квартала 2017 года в Пензенской области уменьшилось количество наркозависимых граждан, стоящих на диспансерном учете.

Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции, если мы хотим, чтобы в Пензенской области эта проблема решалась эффективно. Я призываю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении месячника «Сурский край — без наркотиков!» не останавливаться.

Если представители власти, правоохранительных органов, родительского сообщества, молодежных организаций, сферы здравоохранения, культуры и спорта во взаимодействии продолжат профилактическую работу, мы сможем достичь хороших результатов, все предпосылки у нас для этого есть», — отметил глава региона.

Наиболее активные участники антинаркотической акции удостоены благодарностей губернатора и председателя Законодательного Собрания, а также благодарственных писем главного федерального инспектора и прокурора Пензенской области.