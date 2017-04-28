Банк России на 2 копейки поднял доллар перед выходными

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 29 апреля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,9707 руб до 56,9838 руб., курс евро понизился с 62,1664 руб. до 62,0440 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 59,2609 руб.