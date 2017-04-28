В Пензенской области выбирают лучшего воспитателя (видео)

« Лучший воспитатель года». Он прошел на базе городского детского сада № 124. В финале встретились семь педагогов. Им предстояло продемонстрировать не только свои знания теории и практики , но и презентовать собственные педагогические разработки." data-title="В Пензенской области выбирают лучшего воспитателя — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области стартовал заключительный этап конкурса «Лучший воспитатель года». Он прошел на базе городского детского сада № 124. В финале встретились семь педагогов. Им предстояло продемонстрировать не только свои знания теории и практики, но и презентовать собственные педагогические разработки.

Отдам в хорошие руки своего ребенка. Конечно, подобных объявлений нигде не встретишь. Но каждый ответственный родитель мечтает о добром, умном и отзывчивом воспитателе, ведь малыш в детском саду проводит большую часть своей дошкольной жизни. Участникам областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» можно не только доверить любимое чадо, с ними можно отпустить хоть на край света, сообщает телеканал «Экспресс».

«Подход к детям меняется. То есть настолько он индивидуален и профессионален, по сравнению с другими годами. Сейчас более уверенные педагогические работники, они профессионалы своего дела», — отметила главный специалист министерства образования Пензенской области Людмила Марутина.

К педагогам детских садов, как и к учителям, теперь — высокие требования. Развитие творчески мыслящей личности, стремящейся к знаниям — одна из главных задач современных образовательных стандартов. Лучший воспитатель должен знать хорошо не только то, что он преподает, но и то, как научить детей рассуждать, анализировать и делать выводы.

Победить в конкурсе «Лучший воспитатель года» не так-то просто. Только отборочный этап — это четыре масштабных задания: размещение в интернете «Портфолио», включающее собственные разработки, фото и видеоматериалы, эссе «Я педагог», представляющее некое признание в любви своей профессии, авторская «Педагогическая находка» и компьютерное тестирование.

В заключительном туре все еще интереснее: нужно показать «Визитную карточку», продемонстрировать «Мастер-класс» и провести занятие с малышами другого детского сада.

«Немножко смущает то, что я не знаю, как в незнакомой группе подойти к какому ребенку. А в своей работе я, конечно, обращаю внимание на индивидуальные особенности детей: кому-то погромче скажешь, кому-то поласковее», — призналась участница конкурса, воспитатель детского сада N18 г. Заречный Татьяна Лукьянова.

В заключительном этапе областного конкурса «Лучший воспитатель» приняли участие семь человек. В состав жюри вошли специалисты министерства образования, института регионального развития и опытные педагоги. Среди них — Марина Щурова, победитель 2016 года. Она, считает, что без помощи коллег из родного пензенского сада N8 она бы не смогла стать первой.

«Конечно, нужно быть уверенным в себе, нужно понимать, кого ты представляешь, нужно быть готовой к любой ситуации, которая может возникнуть на конкурсе, ну а в дальнейшем — спрос большой», — сказала победитель областного конкурса 2016 года, воспитатель детского сада N8 г. Пензы Марина Щурова.

Победитель областного соревнования по профмастерству представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе, который пройдет в ноябре. Чтобы достойно выступить, конкурсанта будет готовить лучшие педагоги региона.