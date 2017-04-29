Об этом свидетельствует видео, присланное в редакцию подписчиком группы «Это Пенза, Карл!».
Как рассказал на видео один из участников аварии, ДТП произошло из-за выскочившей на встречную полосу машины. Информации о пострадавших пока нет.
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Массовое ДТП в Пензе на Окружной: столкнулись шесть машин
28 апреля в 23:18 712 просмотров
В Пензе на Окружной произошла крупная авария. В ДТП пострадали сразу шесть автомобилей, в том числе — иномарка из свадебного кортежа.
Об этом свидетельствует видео, присланное в редакцию подписчиком группы «Это Пенза, Карл!».
Как рассказал на видео один из участников аварии, ДТП произошло из-за выскочившей на встречную полосу машины. Информации о пострадавших пока нет.