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В колонну «Бессмертного полка» 9 Мая встанут около 20 тыс. пензенцев

29 апреля в 09:37 130 просмотров
«Бессмертного полка» пройдет в пятый раз.

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В Пензе в День Победы шествие «Бессмертного полка» пройдет в пятый раз.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, по предварителньой информации, в этом году в нее встанут около 20 тысяч потомков и родственников участников Великой Отечественной войны.

«Формирование колонны «Бессмертный полк» начнется в 9.00 на ул. Коммунистической. Колонна начнет движение по проспекту Победы до магазина «Василек», далее повернет и проследует по проспекту Победы до улицы Карпинского. Здесь колонна разделится на две части. Одна часть продолжит движение по улице Карпинского, другая проследует вокруг монумента Воинской и Трудовой славы и дойдет до ул. Ленина», — пояснили в пресс-центре.

Более подробную информацию о проведении этой акции, а также о пунктах изготовления плакатов с фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны можно узнать по телефону Всероссийской горячей линии: 8−800−500−46−49. Линия работает круглосуточно.

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