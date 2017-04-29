« Бессмертного полка» пройдет в пятый раз." data-title="В колонну «Бессмертного полка» 9 Мая встанут около 20 тыс. пензенцев — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе в День Победы шествие «Бессмертного полка» пройдет в пятый раз.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, по предварителньой информации, в этом году в нее встанут около 20 тысяч потомков и родственников участников Великой Отечественной войны.

«Формирование колонны «Бессмертный полк» начнется в 9.00 на ул. Коммунистической. Колонна начнет движение по проспекту Победы до магазина «Василек», далее повернет и проследует по проспекту Победы до улицы Карпинского. Здесь колонна разделится на две части. Одна часть продолжит движение по улице Карпинского, другая проследует вокруг монумента Воинской и Трудовой славы и дойдет до ул. Ленина», — пояснили в пресс-центре.

Более подробную информацию о проведении этой акции, а также о пунктах изготовления плакатов с фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны можно узнать по телефону Всероссийской горячей линии: 8−800−500−46−49. Линия работает круглосуточно.