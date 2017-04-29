Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе обсудили создание регионального отделения Союза женщин России
В Пензе 84 водителя промчались по «зебре», не пропустив пешеходов
Пензенские школьники и студенты благоустроили 105 воинских захоронений
В колонну «Бессмертного полка» 9 Мая встанут около 20 тыс. пензенцев
В Пензенской области выбирают лучшего воспитателя
На праздники МРЭО ГИБДД будет работать по новому графику
Пензенский водитель автобуса может получить 1 млн руб
Белозерцев: Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции
В Пензенской области благодаря иммунизации ликвидирована оспа
В Пензе на ул. Московской перекроют движение транспорта
все новости

Белозерцев: Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции

29 апреля в 10:11 172 просмотра
«Сурский край без наркотиков!». В ее рамках состоялось более 5000 мероприятий, в которых были задействованы около 52 тысяч человек во всех муниципальных районах и городах региона.

" data-title="Белозерцев: Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области с 17 апреля по 20 марта проходила антинаркотическая акция «Сурский край без наркотиков!». В ее рамках состоялось более 5000 мероприятий, в которых были задействованы около 52 тысяч человек во всех муниципальных районах и городах региона.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что акция, которая про проводится в регионе уже в течение нескольких лет, неизменно вызывает широкий общественный резонанс, подтверждая эффективность проведения межведомственных мероприятий, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Распространение на территории региона наркотиков — это подлинная трагедия, большая беда, от которой страдают дети, молодежь, целые семьи. Усилия власти в целом дают положительный результат: по итогам первого квартала 2017 года в Пензенской области уменьшилось количество наркозависимых граждан, стоящих на диспансерном учете», — отметил глава региона.

«Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции, если мы хотим, чтобы в Пензенской области эта проблема решалась эффективно. Я призываю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении месячника «Сурский край без наркотиков!» не останавливаться. Если представители власти, правоохранительных органов, родительского сообщества, молодежных организаций, сферы здравоохранения, культуры и спорта во взаимодействии продолжат профилактическую работу, мы сможем достичь хороших результатов, все предпосылки у нас для этого есть», — добавил он.

Наиболее активные участники антинаркотической акции удостоены благодарностей губернатора и председателя Законодательного Собрания, а также благодарственных писем главного федерального инспектора и прокурора Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/bogoslov/gram-5.jpg
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics