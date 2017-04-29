« Сурский край без наркотиков!». В ее рамках состоялось более 5000 мероприятий , в которых были задействованы около 52 тысяч человек во всех муниципальных районах и городах региона." data-title="Белозерцев: Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области с 17 апреля по 20 марта проходила антинаркотическая акция «Сурский край без наркотиков!». В ее рамках состоялось более 5000 мероприятий, в которых были задействованы около 52 тысяч человек во всех муниципальных районах и городах региона.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что акция, которая про проводится в регионе уже в течение нескольких лет, неизменно вызывает широкий общественный резонанс, подтверждая эффективность проведения межведомственных мероприятий, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Распространение на территории региона наркотиков — это подлинная трагедия, большая беда, от которой страдают дети, молодежь, целые семьи. Усилия власти в целом дают положительный результат: по итогам первого квартала 2017 года в Пензенской области уменьшилось количество наркозависимых граждан, стоящих на диспансерном учете», — отметил глава региона.

«Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции, если мы хотим, чтобы в Пензенской области эта проблема решалась эффективно. Я призываю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении месячника «Сурский край без наркотиков!» не останавливаться. Если представители власти, правоохранительных органов, родительского сообщества, молодежных организаций, сферы здравоохранения, культуры и спорта во взаимодействии продолжат профилактическую работу, мы сможем достичь хороших результатов, все предпосылки у нас для этого есть», — добавил он.

Наиболее активные участники антинаркотической акции удостоены благодарностей губернатора и председателя Законодательного Собрания, а также благодарственных писем главного федерального инспектора и прокурора Пензенской области.