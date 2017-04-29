« Дорога к обелиску», участие в ней приняли учащиеся школы № 37 вместе с пензенским поисковым отрядом « Поиск-вездеход»." data-title="Пензенские школьники и студенты благоустроили 105 воинских захоронений — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе прошла акция «Дорога к обелиску», участие в ней приняли учащиеся школы № 37 вместе с пензенским поисковым отрядом «Поиск-вездеход».

По данным пресс-службы мэрии, школьники, студенты, рабочая молодежь приводили в порядок госпитальные захоронения солдат, умерших от ран в 1943—1944 годах, на Митрофановском кладбище. Участники акции провели поверхностный ремонт надгробий, побелили бетонные основания мемориалов и убрали листву.



Всего было благоустроено 105 воинских захоронений.

В рамках проекта Поискового движения России «Солдатский лес» — поисковики посадили 16 деревьев. Это число защитников Отечества, останки которых подняли за прошедший поисковый сезон, но выяснить их имена не удалось.