, мало-мальски что-то понимающего в политике , заголовок статьи может привести в недоумение. Конечно , нереален , скажет он. Вот совсем недавно лидер коммунистов Геннадий Зюганов прямо заявил , что ничего общего с Алексеем Навальным его партия иметь не желает." data-title="Реален ли союз пензенских коммунистов с Навальным? — Пенза-пресс, рунет за день">

Читателя, мало-мальски что-то понимающего в политике, заголовок статьи может привести в недоумение. Конечно, нереален, скажет он. Вот совсем недавно лидер коммунистов Геннадий Зюганов прямо заявил, что ничего общего с Алексеем Навальным его партия иметь не желает.

«Если нас или кого-то из наших «склеют» с Навальным — этой американской игрушкой, придуманной, подготовленной, которая сидела в Вашингтонском университете рядом с Саакашвили, которую готовили для того, чтобы и дальше нас душить и организовывать «цветную революцию», — тогда политическое поражение будет стопроцентно», — отметил лидер коммунистов.

Мог ли Геннадий Андреевич предположить, что такое произойдет в Пензе?

Пензенский блогер Александр Тузов опубликовал запись, на которой четко слышно, как лидер местного отделения партии Навального «Прогресс» Антон Струнин говорит про имеющуюся у него договоренность с пензенским отделением КПРФ о совместном проведении митинга 1 мая. И о том, что в местном обкоме КПРФ в курсе этой договоренности.

Это, как вы понимаете, стало настоящей бомбой, разорвавшейся на, в целом, довольно спокойном поле пензенской политики.

Что же это получается, пензенский обком КПРФ, во главе с товарищем Георгием Камневым игнорирует слова своего лидера и ведет какую-то свою игру? Да не может такого быть!

И вправду практически сразу же вслед за опубликованной пензенским блогером записью последовало опровержение от пресс-секретаря пензенского обкома КПРФ Сергея Падалкина. Опровержение при этом весьма странное. Логично было бы, если Падалкин просто сказал, что Струнин все врет, и в пензенском обкоме никто с ним или с кем-либо другим из сторонников Навального, не договаривался.

Однако вместо этого он стал, вопреки всякой очевидности (запись говорит сама за себя), обвинять во лжи блогера! Приводя при этом слова все того же Струнина: «В статье используется аудиозапись, сделанная тайно и без спроса. А мои слова, которые я произнёс ни на какой-нибудь пресс-конференции, а во время дискуссии в стенах предвыборного штаба Алексея Навального, были вырваны из контекста и интерпретированы в нужном журналисту русле», — заявил Антон Струнин.

И далее:

«Поясняю сейчас то, что не стал пояснять во время того разговора. Предложение поучаствовать в акции 1 мая мне сделал Сергей Падалкин, мой знакомый со времён митингов 2012 года, работающий сейчас в обкоме. Ни с кем из руководства обкома и лично с Камневым я никаких переговоров по поводу митинга 1 мая не вёл», — пояснил Антон Струнин.

Что же произошло в реальности? Договаривались или нет о чем-либо пензенские коммунисты с пензенскими сторонниками Навального?

Мы попросили прокомментировать это журналиста портала «Пенза-Онлайн» Максима Денисова, который был одним из организаторов встречи, на которой было сделано злополучное заявление. И вот что он рассказал.

— Сразу хочу сказать, что Сергея Падалкина на этой встрече не было и все, что он там говорит уже от себя, не имеет ничего общего с действительностью. Что касается Антона Струнина, то мне достаточно странно было слышать от него, что его слова неправильно интерпретируют. Все слышно на опубликованной записи! Другое дело, что Струнин мог заблуждаться насчет того, что руководство пензенского обкома в курсе каких-то его договоренностей с Падалкиным. Как Падалкин теперь оправдывается перед Камневым и остальными товарищами — я не знаю! На мой взгляд, он просто всех подставил!

Что касается якобы отсутствующего разрешения на запись. Здесь Струнин тоже заблуждается. Никакого специального разрешения не требовалось, ибо мероприятие было открытым. Это было заседание политического дискуссионного клуба, организованного по инициативе координатора штаба Навального в Пензе Станислава Филиппова. Но, что важно, среди учредителей политклуба больше собственно сторонников Навального и не было! Было два журналиста (в том числе и я), представители непарламентских партий и известный пензенский предприниматель. Предполагалось, что политклуб станет площадкой для свободного выражения мнений любых граждан, придерживающихся оппозиционных взглядов. Организаторами непосредственно мероприятия, прошедшего в понедельник, 24 апреля, были опять-таки два журналиста — я и Павел Арзамасцев. Штаб Навального просто предоставил нам помещение, за что мы ему благодарны. Темой дискуссии было «Как заработать журналисту на выборах». Спикером выступал я. Состоялся оживленный обмен мнениями как журналистов, так и представителей общественности. Потому нам было несколько удивительно, когда Станислав Филиппов, уйдя от темы, предложил выслушать главу регионального отделения партии «Прогресс» Струнина. Но тут — хозяин помещения — барин! Да и в самом деле интересно было! Тут и прозвучало заявление о совместном митинге 1 мая.

Сейчас и КПРФ и сторонники Навального стараются сделать вид, что их неправильно поняли! И что они идут на этот митинг, едва ли не морды друг другу бить. Мой коллега Арзамасцев получил даже письмо такого удивительного содержания:

«Моя предполагаемая речь на митинге 1 мая.



Меня зовут Станислав Филиппов. Я являюсь координатором штаба Алексея Навального в нашем городе. Обращаюсь к вам, уважаемые члены коммунистической партии Российской федерации, дорогие ветераны. Я понимаю, что вы, как и мы, хотите справедливости, тоже хотите жить в стране, где не правят жулики и воры. Вы хотите, чтобы у стариков были достойные пенсии, а у молодёжи — хорошая работа. Чтобы наша медицина не калечила людей, а лечила. Чтобы наше образование не промывало мозги и обирало учащихся, а готовило лучших в мире специалистов. Чтобы мы ездили по приличным дорогам и жили в приличных домах. С этим мы с вами солидарны.

Но вот, что я хочу сказать вам, мои дорогие. Вас обманывают. Ваши руководители, всякие Камневы, Симагины, да и ваш Зюганов давно предали вас и давно продали вас. Они живут за ваш счет, но всё делают для того, чтобы жулики и воры как можно дольше оставались у кормушки и за это имеют свой жирный кусок.

Гоните их поганой метлой! А потом приходите и давайте вместе строить такую власть, в которой просто не возможна коррупция. Мы знаем, как это сделать. Спасибо за внимание. Я закончил».

Я полагаю, что у руководителей пензенских коммунистов будут большие проблемы с высшим руководством, и на низовом уровне будут приняты соответствующие меры. А сторонникам Алексея Навального с таким очень странным отношением к своим словам и обязательствам будет здесь крайне сложно чего-то добиться! У нас город провинциальный, патриархальный, со старомодным отношением к понятиям чести и порядочности.

Ну а что все-таки произойдет 1 мая — посмотрим, ждать недолго…

Сергей Максимов

