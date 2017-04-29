Сколько осталось в России ветеранов и инвалидов ВОВ?

Стало известно, сколько на 2017 год в России проживает инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, пишет RT .

По данным Минтруда со ссылкой на Пенсионный фонд России, на 1 апреля на территории государства проживает около 1,8 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. В их числе — приравненные к ним лица и члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны. В 2016 году эта цифра была равна 2,13 млн.

Так, труженников тыла насчитывается 1 128 101 человек, бывших несовершеннолетних узников фашизма — 125 769 человек, число вдов инвалидов и участников войны приравнивается к 298 232.

Кроме того, в стране проживает 22 365 инвалидов Великой Отечественной войны, а число участников Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны во время войны, — 101 624. Также известно, что 113 540 человек награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщает RT.