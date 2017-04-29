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И. Белозерцев почтил память В. Бочкарева в день его рождения

29 апреля в 12:08 326 просмотров

29 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил могилу Василия Бочкарева.

Об этом глава региона сообщил в социальной сети «Твиттер».

«Став губернатором, я очень хорошо понимаю, насколько ему было сложно», — написал Иван Белозерцев.

Напомним, экс-губернатор Василий Кузьмич Бочкарев скончался 22 июня 2016 года на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Пензенской областью он руководил 17 лет.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA/status/858198083867480065
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