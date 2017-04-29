И. Белозерцев почтил память В. Бочкарева в день его рождения

Об этом глава региона сообщил в социальной сети «Твиттер».

«Став губернатором, я очень хорошо понимаю, насколько ему было сложно», — написал Иван Белозерцев.

Напомним, экс-губернатор Василий Кузьмич Бочкарев скончался 22 июня 2016 года на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Пензенской областью он руководил 17 лет.

Были на могиле Василия Кузьмича Бочкарева, сегодня у него день рождения. Став губернатором я очень хорошо понимаю, насколько ему было сложно. pic.twitter.com/kaDgkbPJBp — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 29 апреля 2017 г.











