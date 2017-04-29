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Пензячку увезли в больницу после ДТП на ул. Пушкина

29 апреля в 13:15 282 просмотра
, пострадала 56-летняя женщина.

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В Пензе на ул. Пушкина произошло ДТП, пострадала 56-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, возле дома № 15 водитель за рулем «Опель» сбил пешехода.

Пострадавшую с травмами увезли в больницу. Причины аварии устанавливаются.

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