Пензячку увезли в больницу после ДТП на ул. Пушкина 282 просмотра , пострадала 56-летняя женщина." data-title="Пензячку увезли в больницу после ДТП на ул. Пушкина — Пенза-пресс, рунет за день"> 29 апреля в 13:15