Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, возле дома № 15 водитель за рулем «Опель» сбил пешехода.
Пострадавшую с травмами увезли в больницу. Причины аварии устанавливаются.
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Пензячку увезли в больницу после ДТП на ул. Пушкина
29 апреля в 13:15 282 просмотра
В Пензе на ул. Пушкина произошло ДТП, пострадала 56-летняя женщина.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, возле дома № 15 водитель за рулем «Опель» сбил пешехода.
Пострадавшую с травмами увезли в больницу. Причины аварии устанавливаются.