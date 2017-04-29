В Пензе обсудили создание регионального отделения Союза женщин России

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В Пензе прошла конференция по созданию Пензенского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России».

«В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти Пензенской области, местного самоуправления, женщины, представляющие все городские округа и муниципальные районы Пензенской области», — сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Члены Пензенского регионального отделения Союза женщин России намерены решать актуальные задачи женского движения, участвовать в реализации федеральных и региональных программ по поддержке семьи, материнства, детства, народосбережения.

На учредительной конференции Пензенского регионального отделения общественной организации Союза женщин России были проведены необходимые процедуры: выбраны правление, ревизионная комиссия, ответственный секретарь.

Председателем общественной организации единогласно была избрана заслуженный учитель Российской Федерации, директор Центра технологического обучения города Пензы Светлана Кудинова.

«Укрепление института семьи, защита прав ребенка, пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи начинаются с женщины, и в этой связи очень важно консолидировать женское движение», — подчеркнула Светлана Кудинова.

«В перспективе «женсоветы» должны появиться в каждом муниципальном образовании», — отметила она.

Заместитель председателя правительства области Василий Трохин поддержал инициативу по созданию регионального Союза женщин России и выразил надежду, что это добровольное движение будет содействовать повышению роли женщин в общественной, экономической, социальной и культурной жизни Пензенской области.

«Уверен, что созданная некоммерческая организация будет выступать площадкой для обсуждения актуальных вопросов воспитания подрастающего поколения, повышения авторитета материнства, поддержки молодых семей и распространения положительного опыта многодетных семей», — отметил Василий Трохин.