« Актуальные вопросы урологии. Эндокринологические и гинекологические аспекты урологического здоровья»." data-title="В Пензе 300 экспертов обсудили проблемы урологии — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на базе областной клинческой больницы им. Н. Н. Бурденко прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии. Эндокринологические и гинекологические аспекты урологического здоровья».

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, конференция привлекла внимание более З00 специалистов, в их числе — врачи-урологи, нефрологи, гинекологи, врачи общей практики, терапевты, эндокринологи, также участие приняли специалисты из Пензы, Москвы, Саратова, Краснодара и республики Мордовия.

«Благодаря подобным конференциям мы обмениваемся опытом с коллегами из разных регионов РФ, обсуждаем вопросы и возможность совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи, больным урологического профиля», — отметил главный уролог Пензенской области, заведующий отделением урологии № 2 Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко , член правления Российского общества урологов Михаил Миронов.

В 2008 году на базе больницы им. Бурденко был создан областной уро-андрологический центр, благодаря этому, по словам Михаила Миронова, в практику внедрили и успешно тиражируют более 80 новых видов оперативных вмешательств по профилю «урология».