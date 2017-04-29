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На каких улицах Пензы дорожники укладывали асфальт. Список

29 апреля в 15:14 204 просмотра

В Пензе подрядные организации отчитались о выполненных ремонтных работах на улично-дорожной сети за прошедшие сутки.

Так, работы проводились на 11 объектах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в работах были задействованы 11 бригад. Их силами удалось заасфальтировать 1046,5 кв. м дорог.

Фотография: скриншот - http://www.penza-gorod.ru/news/remont_dorog_28_aprelya_rabotali_na_11_obektakh/
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