, в их числе — губернатор Иван Белозерцев и мэр города Виктор Кувайцев." data-title="Октябрьский район Пензы получит 1 млн руб. за чистые улицы — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе городской субботнк собрал более 16 тысяч человек. В работах по благоустройству были задействованы и представители областной и городской власти, в их числе — губернатор Иван Белозерцев и мэр города Виктор Кувайцев.

По данным пресс-службы мэрии, в «Сквере Бессмертного полка» было высажено 30 саженцев ели, липы и рябины. Как сообщил Виктор Кувайцев, идея создать этот сквер принадлежит пензенцам.

«К тому же, с прошлого года мы стараемся придерживаться выбранной концепции, направленной на создание «зеленых зон». В Пензе такие места есть, все, что от нас требуется — приводить их в порядок и поддерживать в чистоте», — отметил мэр.

Виктор Кувайцев напомнил о том, что в рамках месячника по благоустройству проходил конкурс среди районов на самую чистую территорию. Победителем стал Октябрьский район.

«В качестве приза он получит миллион рублей на благоустройство», — сказал мэр.

Вторым стал Железнодорожнй район, призовой фонд за это место — 750 тысяч рублей. Замыкают тройку призеров сразу два района — Первомайский и Ленинский, они получат по 500 тысяч рублей.

Виктор Кувайцев также доложил главе региону Ивану Белозерцеву о планах по развитию сквера.

«В настоящее осуществляется укладка тротуарной плитки. В дальнейшем здесь будет установлена фотоэкспозиция «Бессмертный полк в Пензе», изображения на которой будут периодически меняться», — отметил он.