Октябрьский район Пензы получит 1 млн руб. за чистые улицы

По данным пресс-службы мэрии, в «Сквере Бессмертного полка» было высажено 30 саженцев ели, липы и рябины. Как сообщил Виктор Кувайцев, идея создать этот сквер принадлежит пензенцам.
«К тому же, с прошлого года мы стараемся придерживаться выбранной концепции, направленной на создание «зеленых зон». В Пензе такие места есть, все, что от нас требуется — приводить их в порядок и поддерживать в чистоте», — отметил мэр.
Виктор Кувайцев напомнил о том, что в рамках месячника по благоустройству проходил конкурс среди районов на самую чистую территорию. Победителем стал Октябрьский район.
«В качестве приза он получит миллион рублей на благоустройство», — сказал мэр.
Вторым стал Железнодорожнй район, призовой фонд за это место — 750 тысяч рублей. Замыкают тройку призеров сразу два района — Первомайский и Ленинский, они получат по 500 тысяч рублей.
Виктор Кувайцев также доложил главе региону Ивану Белозерцеву о планах по развитию сквера.
«В настоящее осуществляется укладка тротуарной плитки. В дальнейшем здесь будет установлена фотоэкспозиция «Бессмертный полк в Пензе», изображения на которой будут периодически меняться», — отметил он.