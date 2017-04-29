Кувайцев поблагодарил пензенцев за участие в субботнике

Как сообщили в пресс-службе мэрии, территорию этого объкта благоустраивали в формате беспроигрышной лотереи. Участникам акции вместе с инвентарем для уборки выдавали лотерейные билеты, которые нужно было предъявить в конце мероприятия.

Оценил выполненные работы и поблагодарил горожан за труд мэр города Виктор Кувайцев.

«Искреннее спасибо всем пензенцам, которые нашли для этого время и силы. И хотя люди делали все это не ради награды, мы постарались поощрить самых инициативных, трудолюбивых и добросовестных. Кому-то достались билеты в кино, зоопарк, развлекательный или игровой центр, кому — то — сладкий приз — сказал градоначальник, — Низкий поклон всем горожанам, которые стремятся сделать все, чтобы Пенза процветала и каждый, кто приезжает сюда говорил: «Хочу жить, как в Пензе», — сказал он.