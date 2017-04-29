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Кувайцев поблагодарил пензенцев за участие в субботнике

29 апреля в 17:59 24 просмотра
«Семейный» в микрорайоне «ГПЗ».

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В Пензе мероприятия по благоустройство прошли в сквре «Семейный» в микрорайоне «ГПЗ».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, территорию этого объкта благоустраивали в формате беспроигрышной лотереи. Участникам акции вместе с инвентарем для уборки выдавали лотерейные билеты, которые нужно было предъявить в конце мероприятия.

Оценил выполненные работы и поблагодарил горожан за труд мэр города Виктор Кувайцев.

«Искреннее спасибо всем пензенцам, которые нашли для этого время и силы. И хотя люди делали все это не ради награды, мы постарались поощрить самых инициативных, трудолюбивых и добросовестных. Кому-то достались билеты в кино, зоопарк, развлекательный или игровой центр, кому — то — сладкий приз — сказал градоначальник, — Низкий поклон всем горожанам, которые стремятся сделать все, чтобы Пенза процветала и каждый, кто приезжает сюда говорил: «Хочу жить, как в Пензе», — сказал он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/a27/800_535_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/a27c0966be1713c64f6887272cbb4914.jpg
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