Вам будет интересно
Наши новости
Кувайцев поблагодарил пензенцев за участие в субботнике
Октябрьский район Пензы получит 1 млн руб. за чистые улицы
В Белинском прошел митинг КПРФ
МЧС: В Пензенской области установлен 3-й класс пожарной опасности
На каких улицах Пензы дорожники укладывали асфальт. Список
В Пензе 300 экспертов обсудили проблемы урологии
В Пензе обсудили создание регионального отделения Союза женщин России
В Пензе 84 водителя промчались по «зебре», не пропустив пешеходов
Пензенские школьники и студенты благоустроили 105 воинских захоронений
Белозерцев: Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции
все новости

Белозерцев оценил ассортимент продукции фестиваля «Сезон уДАЧИ»

29 апреля в 16:40 212 просмотров
«Сезон уДАЧИ».

" data-title="Белозерцев оценил ассортимент продукции фестиваля «Сезон уДАЧИ» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на площади им. Ленина по поручению губернатора Ивана Белозерцева открылась выставка-ярмарка товаров местных производителей «Сезон уДАЧИ».

«В течение двух дней — 28 и 29 апреля жители областного центра могли приобрести продукты питания, высококачественный семенной материал картофеля, овощей, рассады, саженцев плодовых и ягодных культур, минеральных удобрений, средств защиты растений. Кроме того, на ярмарке были представлены товары для ландшафтного дизайна, мелкая сельскохозяйственная техника и оборудование для теплиц и парников. Желающие могли купить даже сельскохозяйственных животных», — сообщили в пресс-центре областного правительства.

Фермерам и индивидуальным предпринимателям в рамках фестиваля была предоставлена возможность получить по вопросам поддержки АПК, в том числе по кредитованию, в сфере ветеринарного надзора и другим.

Иван Белозерцев пообщался с пензенскими сельхозтоваропроизводителями и оценил ассортимент и качество предлагаемой ими продукции.

«Такие фестивали — очень нужное и важное мероприятие как для жителей районов, которые могут привезти и продать в Пензе свою продукцию, так и для пензенцев, прежде всего дачников — для них в одном месте собраны все нужные и полезные товары: семена, рассада, саженцы, средства защиты растений и т. д. Здесь же можно купить пензенский мед и первые овощи, выращенные на нашей земле», — резюмировал губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/0belozercev/__!/888/123456/01/yarmarka-32.jpg
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics