Белозерцев оценил ассортимент продукции фестиваля «Сезон уДАЧИ»

В Пензе на площади им. Ленина по поручению губернатора Ивана Белозерцева открылась выставка-ярмарка товаров местных производителей «Сезон уДАЧИ».

«В течение двух дней — 28 и 29 апреля жители областного центра могли приобрести продукты питания, высококачественный семенной материал картофеля, овощей, рассады, саженцев плодовых и ягодных культур, минеральных удобрений, средств защиты растений. Кроме того, на ярмарке были представлены товары для ландшафтного дизайна, мелкая сельскохозяйственная техника и оборудование для теплиц и парников. Желающие могли купить даже сельскохозяйственных животных», — сообщили в пресс-центре областного правительства.

Фермерам и индивидуальным предпринимателям в рамках фестиваля была предоставлена возможность получить по вопросам поддержки АПК, в том числе по кредитованию, в сфере ветеринарного надзора и другим.

Иван Белозерцев пообщался с пензенскими сельхозтоваропроизводителями и оценил ассортимент и качество предлагаемой ими продукции.