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Белозерцев: Важно, чтобы в благоустройстве принимали участие все граждане

29 апреля в 17:05 120 просмотров
«Бессмертный полк».

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Губернатор Пензенской области принял участие в благоустройстве сквера «Бессмертный полк».

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, сквер планируется открыть ко Дню Победы. Сейчас здесь завершаются работы по бпагоустройству. В рамках областного субботника представители региональной и городской власти, общественных и молодежных организаций высадили на территории новой зоны отдыха саженцы деревьев и кустарников.

«Чем больше зон отдыха для граждан, тем лучше», — сказал глава региона, отвечая на вопросы журналистов.

«Рядом с новым сквером находится наш прекрасный памятник, через дорогу — музей военной техники под открытым небом, который мы сделали в прошлом году, приведен в порядок сквер, скоро приступим к капитальному ремонту здания больницы скорой медицинской помощи. Территория преображается, и я уверен, что это меняет настроение людей. Здесь будет хорошее место для отдыха мам и пап с детьми, для людей старшего поколения. Благоустройство мы делаем для наших горожан и будем делать впредь», — подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание на то, что необходимо в хорошем состоянии поддерживать старые зоны отдыха, в том числе — скверы, парки и аллеи.

«Очень важно, чтобы в благоустройстве принимали участие все граждане, чтобы они вместе с властью решали какие работы провести в первую очередь и отслеживали их качество. Мы обращаемся к людям с такой просьбой. Я надеюсь, что вместе мы сумеем многое сделать для благоустройства наших городов и сел в 2017 году», — отметил глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/0belozercev/__!/012/sub-4.jpg
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