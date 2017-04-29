« Бессмертный полк»." data-title="Белозерцев: Важно, чтобы в благоустройстве принимали участие все граждане — Пенза-пресс, рунет за день">

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, сквер планируется открыть ко Дню Победы. Сейчас здесь завершаются работы по бпагоустройству. В рамках областного субботника представители региональной и городской власти, общественных и молодежных организаций высадили на территории новой зоны отдыха саженцы деревьев и кустарников.

«Чем больше зон отдыха для граждан, тем лучше», — сказал глава региона, отвечая на вопросы журналистов.

«Рядом с новым сквером находится наш прекрасный памятник, через дорогу — музей военной техники под открытым небом, который мы сделали в прошлом году, приведен в порядок сквер, скоро приступим к капитальному ремонту здания больницы скорой медицинской помощи. Территория преображается, и я уверен, что это меняет настроение людей. Здесь будет хорошее место для отдыха мам и пап с детьми, для людей старшего поколения. Благоустройство мы делаем для наших горожан и будем делать впредь», — подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание на то, что необходимо в хорошем состоянии поддерживать старые зоны отдыха, в том числе — скверы, парки и аллеи.

«Очень важно, чтобы в благоустройстве принимали участие все граждане, чтобы они вместе с властью решали какие работы провести в первую очередь и отслеживали их качество. Мы обращаемся к людям с такой просьбой. Я надеюсь, что вместе мы сумеем многое сделать для благоустройства наших городов и сел в 2017 году», — отметил глава региона.