В Пензе кофейный автомат «угостил» мужчину напитком с мухами

Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Черный список. Пенза».

«Взял кофе и увидел, что там — мухи. Позвонил в службу поддержки, а там ничего конкретного не сказали и денег не вернули», — написал возмущенный пензенец.

На проблему горожанина откликнулись многие пользователи Сети. Некоторые горожане советовали мужчине обратиться к директору магазина, а другие вообще не рекомендовали пить кофе из автоматов.

«Не понимаю людей, которые пьют кофе с автоматов! Не известно вообще что?! Когда?! И откуда?! Наливает и заправляет все это!» — написал другой пользователь.

«У меня был знакомый, он работал в конторе, которая обслуживала такие автоматы, после его рассказов про то, что он видел внутри этих кофепомоек, я обхожу эти автоматы за километр. Все зависит от порядочности сервисмена этих штук. Как правило, эти люди не утомляют себя регулярными санобработками автоматов, и эти мушки — ничто, по сравнению с рассказами знакомого. Мух видно, а вот грибок и плесень, которыми поражены, практически, все автоматы никто не видит. Причем плесень внутри него бывает в таких количествах, что автомат фактически не может работать, но никто его не списывает. Пейте автокофе на здоровье и далее», — прокомментировал еще один горожанин.