Белозерцев поблагодарил пензенских пожарных за добросовестный труд

В своем поздравлении ко Дню пожарной охраны губернатор Иван Белозерцев отметил, что служба прошла большой путь становления и развития, и на всех этапах своей плодотворной деятельности достойно решает поставленные задачи.



«Каждый из нас знает, что такое пожар, и какие губительные последствия может повлечь подобная стихия — унести человеческие жизни, нанести непоправимый материальный ущерб.



На счету пензенских пожарных — немалое число предотвращенных несчастных случаев, успешно проведенных спасательных работ. Высокий профессионализм, стойкость, готовность прийти на помощь людям, попавшим в беду, — вот качества, которые неизменно вас отличают.



Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, мужество и героизм, за верность делу, которому вы посвятили жизнь!» — говорится в поздравлении главы региона.



Иван Белозерцев выразил уверенность, что и в дальнейшем работники пожарной охраны будут также эффективно решать ответственные задачи, отдавать все силы, знания и богатый опыт благородному делу спасения людей.



Губернатор пожелал пожарным крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.