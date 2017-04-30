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Белозерцев поблагодарил пензенских пожарных за добросовестный труд

30 апреля в 08:19 208 просмотров

Губернатор Пензенской области поздравил пензенских пожарных с профессиональным праздником.

В своем поздравлении ко Дню пожарной охраны губернатор Иван Белозерцев отметил, что служба прошла большой путь становления и развития, и на всех этапах своей плодотворной деятельности достойно решает поставленные задачи.

«Каждый из нас знает, что такое пожар, и какие губительные последствия может повлечь подобная стихия — унести человеческие жизни, нанести непоправимый материальный ущерб.

На счету пензенских пожарных — немалое число предотвращенных несчастных случаев, успешно проведенных спасательных работ. Высокий профессионализм, стойкость, готовность прийти на помощь людям, попавшим в беду, — вот качества, которые неизменно вас отличают.

Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, мужество и героизм, за верность делу, которому вы посвятили жизнь!» — говорится в поздравлении главы региона.

Иван Белозерцев выразил уверенность, что и в дальнейшем работники пожарной охраны будут также эффективно решать ответственные задачи, отдавать все силы, знания и богатый опыт благородному делу спасения людей.

Губернатор пожелал пожарным крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.

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