Кувайцев прокомментировал матч «Зенита» с ФК «Калуга»

Вместе с главой администраци Пензы за игрой следили министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский и глава городского спорткомитета Наталья Озерова.



По итогам матча «Зенит» выиграл со счетом 3:1. Все три гола забил Михаил Маркин: на 18-й, 56-й и 86-й минутах.



«Команда показала профессиональную игру. Уверен, «Зенит» ждет еще много достойных побед. Желаю им больших успехов», — цитирует слова Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.