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Кувайцев прокомментировал матч «Зенита» с ФК «Калуга»

30 апреля в 08:37 256 просмотров
«Первомайский».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил матч ФК «Зенит» и ФК «Калуга» на стадионе «Первомайский».

Вместе с главой администраци Пензы за игрой следили министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский и глава городского спорткомитета Наталья Озерова.

По итогам матча «Зенит» выиграл со счетом 3:1. Все три гола забил Михаил Маркин: на 18-й, 56-й и 86-й минутах.

«Команда показала профессиональную игру. Уверен, «Зенит» ждет еще много достойных побед. Желаю им больших успехов», — цитирует слова Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Фотография: www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_zenit_zhdet_eshche_mnogo_dostoynykh_pobed_/
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