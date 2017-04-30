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В Пензе подростки бегали по крыше магазина — соцсети

30 апреля в 09:22 358 просмотров
, которые забрались на крышу магазина в районе Могилевского дворика в Арбекове.

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Жительница Пензы заметила подростков, которые забрались на крышу магазина в районе Могилевского дворика в Арбекове.

«Сегодня около Могилевского дворика подростков шесть бегали по крыше здания. Высовывались, прятались. Что делать в такой ситуации — непонятно. Поискала ППСников, рядом не оказалось. Хорошо, что никто не упал. Следите за своими детьми, пожалуйста», — написала пензячка в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

Один из членов группы в обсуждении отметил, что подростки бывают там каждый день. Другой предложил обратиться к руководству магазина, чтобы они закрыли путь на крышу для посторонних. Некоторые высказали мнение, что ничего страшного в таком увлечении нет, однако большинство согласилось с тем, что подобные забавы опасны и могут закончиться печальными последствиями.

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал ограничить доступ посторонних, в том числе несовершеннолетних, на крыши высоток.

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