«Сегодня около Могилевского дворика подростков шесть бегали по крыше здания. Высовывались, прятались. Что делать в такой ситуации — непонятно. Поискала ППСников, рядом не оказалось. Хорошо, что никто не упал. Следите за своими детьми, пожалуйста», — написала пензячка в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».



Один из членов группы в обсуждении отметил, что подростки бывают там каждый день. Другой предложил обратиться к руководству магазина, чтобы они закрыли путь на крышу для посторонних. Некоторые высказали мнение, что ничего страшного в таком увлечении нет, однако большинство согласилось с тем, что подобные забавы опасны и могут закончиться печальными последствиями.



Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал ограничить доступ посторонних, в том числе несовершеннолетних, на крыши высоток.