В Пензе за день произошло 4 пожара, 12 возгораний травы

По информации МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», 29 апреля в городе произошли пожары на улице Затонной, в СНТ «Дружба», в жилом доме на улице Экспериментальной и на ул. Грибоедова.



«Кроме того, сотрудники пожарных подразделений 12 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. В микрорайоне «Заря» в подобных мероприятиях участвовал сам градоначальник», — пояснили в пресс-службе мэрии.



Мэр Пензы Виктор Кувайцев напомнил пензенцам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и призвал быть бдительными и предельно осторожным с огнем.



В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Пензы с 29 апреля по 31 мая установлен особый противопожарный режим.



По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, вечером 29 апреля и в ночь на 30 апреля также произошли пожары на ул. Пионерской в Никольске — там загорелся срубовой дом, на ул. Мира и Мичурина в Каменке (в обоих случаях горели хозяйственные постройки), на 4-м Октябрьском проезде в Кузнецке (также сгорела хозпостройка), на ул. Колхозной в р. п. Лунино (загорелась срубовая баня).