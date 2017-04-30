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В Пензе за день произошло 4 пожара, 12 возгораний травы

30 апреля в 09:37 218 просмотров

За минувшие сутки в Пензе зарегистрировано четыре пожара. 12 раз сотрудники управления по делам ГО и ЧС выезжали на тушение загоревшейся травы.

По информации МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», 29 апреля в городе произошли пожары на улице Затонной, в СНТ «Дружба», в жилом доме на улице Экспериментальной и на ул. Грибоедова.

«Кроме того, сотрудники пожарных подразделений 12 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. В микрорайоне «Заря» в подобных мероприятиях участвовал сам градоначальник», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев напомнил пензенцам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и призвал быть бдительными и предельно осторожным с огнем.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Пензы с 29 апреля по 31 мая установлен особый противопожарный режим.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, вечером 29 апреля и в ночь на 30 апреля также произошли пожары на ул. Пионерской в Никольске — там загорелся срубовой дом, на ул. Мира и Мичурина в Каменке (в обоих случаях горели хозяйственные постройки), на 4-м Октябрьском проезде в Кузнецке (также сгорела хозпостройка), на ул. Колхозной в р. п. Лунино (загорелась срубовая баня).

Фотография: www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_budte_bditelny_i_predelno_ostorozhny_s_ognem/
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