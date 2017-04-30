К такому выводу пришли ученые Бэйлорского университета (США), пишет Федеральное агентство новостей.
У людей, которые недостаточно спят в будние дни и отсыпаются в выходные, ухудшается исполнительное внимание и способность к обучению. Как показали данные эксперимента, такие люди не могут быстро принять верное решение и хуже ориентируются в пространстве.
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Долгий сон по выходным может быть опасен — ученые
30 апреля в 10:10 142 просмотра
Чрезмерно долгий сон в выходные дни ухудшает ориентацию в пространстве.
К такому выводу пришли ученые Бэйлорского университета (США), пишет Федеральное агентство новостей.