В Пензе на месяц запрещено разводить костры и сжигать мусор

Постановление о введении особого противопожарного режима подписано главой администрации города Виктором Кувайцевым в связи с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.



Во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме тех работ, которые проводятся в специально отведенных и оборудованных рабочих местах. Кроме того, ограничено посещение лесов гражданами, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, а также отдыхающих в учреждениях санаторно-курортного типа и детских оздоровительных лагерях.



Нарушение требований пожарной безопасности в период действия режима влечет наложение штрафа на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч и на юрлиц — от 400 до 500 тысяч.



«Если нарушения противопожарного режима стали причиной крупного пожара и привели к человеческим жертвам, виновники возгорания могут понести уголовную ответственность», — добавили в пресс-службе.