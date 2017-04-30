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В Пензе на месяц запрещено разводить костры и сжигать мусор

30 апреля в 10:32 164 просмотра

На территории Пензы с 29 апреля по 31 мая установлен особый противопожарный режим.

Постановление о введении особого противопожарного режима подписано главой администрации города Виктором Кувайцевым в связи с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

Во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме тех работ, которые проводятся в специально отведенных и оборудованных рабочих местах. Кроме того, ограничено посещение лесов гражданами, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, а также отдыхающих в учреждениях санаторно-курортного типа и детских оздоровительных лагерях.

Нарушение требований пожарной безопасности в период действия режима влечет наложение штрафа на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч и на юрлиц — от 400 до 500 тысяч.

«Если нарушения противопожарного режима стали причиной крупного пожара и привели к человеческим жертвам, виновники возгорания могут понести уголовную ответственность», — добавили в пресс-службе.

Фотография: www.penza-gorod.ru/news/v_penze_ustanovlen_osobyy_protivopozharnyy_rezhim/
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