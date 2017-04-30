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В Пензе ремонтируют дороги на ул. Ладожской и Клары Цеткин

30 апреля в 10:42 100 просмотров

В Пензе продолжаются ремонтные работы на дорогах.

По информации пресс-службы мэрии Пензы, 30 апреля работы ведут четыре предприятия.

Рабочие МУП «Пензадормост» восстанавливают разрушения дорожного полотна на улицах Клары Цеткин, Пионерской, Светлой, 8 Марта и Кустанайской; ООО «Автодорстрой» — на ул. Ладожской; ООО «Магистраль» — на проспекте Победы; ООО «ДСУ-1» — на проспекте Победы и ул. Коммунистической.

Фотография: www.penza-gorod.ru/news/podryadnye_organizatsii_prodolzhayut_vosstanavlivat_dorozhnogo_polotna/
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