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Кувайцев поздравил пензенских пожарных с праздником

30 апреля в 11:13 202 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с Днем пожарной охраны России.

День пожарной охраны — это праздник людей, чем труд является одним из самых рискованных и благородных, отмечается в поздравлении мэра.

«Работа в экстремальных условиях предъявляет к пожарным особое требование — умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. На работников службы возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ. Мастерство, смелость, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в экстремальных условиях — все это вызывает искреннее уважение и восхищение.

В этот день хочется выразить благодарность всем, кто с честью выполняет свой долг, самоотверженно защищая от огненной стихии Пензу и Пензенскую область, в особенности — ветеранам, стоявшим у истоков становления пожарной охраны, и в настоящее время продолжающим трудиться, воспитывая молодую смену», — говорится в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал работникам пожарной охраны силы и смелости, выдержки и отваги, исправной техники и надежного плеча рядом, а также крепкого здоровья, удачи и благополучия.

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