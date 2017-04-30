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156 тыс. пензенцев приняли участие в областном субботнике

30 апреля в 12:45 234 просмотра

156 тысяч жителей Пензенской области приняли участие в субботнике 29 апреля.

В рамках субботника было ликвидировано 672 несанкционированные свалки, очищено 411 кладбище, вывезено 2866 кубометра мусора, посажено 9787 деревьев и кустарников, сообщили в пресс-службе управления ЖКХ и ГЗН Пензенского области.

В субботнике приняли участие 156 тысяч человек и 1261 единица техники. Всего же в месячнике по благоустройству, который проходил в регионе с 20 марта по 29 апреля, были задействованы 320 тысяч человек и 2371 единица техники. За истекший месяц удалось ликвидировать 2468 несанкционированных свалок, очистить 797 кладбищ, вывезти 4681 кубометр мусора.

Фотография: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/04/30/10093195
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