Конкурс прошел на базе Кузнецкого многопрофильного колледжа. Выступая на его открытии, глава минпрома Пензенской области Михаил Торгашин отметил, что конкурс «Лучшая швея» проходит в регионе уже в третий раз.
«Данная профессия будет всегда востребована, поэтому наш конкурс — не только стимул для специалистов совершенствовать свои навыки и развиваться в профессиональном плане, но и сигнал школьникам делать выбор в пользу этой специальности», — подчеркнул Михаил Торгашин.
В конкурсе принимали участие 16 швей, в том числе — учащиеся выпускных групп образовательных учреждений.
По результатам соревнований первое место заняла портной ИП
«Победителей конкурса наградят дипломами и ценными подарками. За первое место — легковой автомобиль, за второй — телевизор, за третье — санаторно-курортная путевка», — отметили в пресс-службе регионального минпрома.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в сентябре.
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В Пензенской области выбрали лучшую швею
30 апреля в 13:07 322 просмотра
В городе Кузнецке Пензенской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в легкой и текстильной промышленности.
Конкурс прошел на базе Кузнецкого многопрофильного колледжа. Выступая на его открытии, глава минпрома Пензенской области Михаил Торгашин отметил, что конкурс «Лучшая швея» проходит в регионе уже в третий раз.