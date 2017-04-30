В Пензенской области выбрали лучшую швею

Конкурс прошел на базе Кузнецкого многопрофильного колледжа. Выступая на его открытии, глава минпрома Пензенской области Михаил Торгашин отметил, что конкурс «Лучшая швея» проходит в регионе уже в третий раз.



«Данная профессия будет всегда востребована, поэтому наш конкурс — не только стимул для специалистов совершенствовать свои навыки и развиваться в профессиональном плане, но и сигнал школьникам делать выбор в пользу этой специальности», — подчеркнул Михаил Торгашин.



В конкурсе принимали участие 16 швей, в том числе — учащиеся выпускных групп образовательных учреждений.



По результатам соревнований первое место заняла портной ИП В. Е. Ильдейкина Юлия Климова, второе место — портной ООО «Даймонд» Наталья Жашкова, третье — швея пятого разряда Ольга Пирогова (ИП Т. Н. Воробьева).



«Победителей конкурса наградят дипломами и ценными подарками. За первое место — легковой автомобиль, за второй — телевизор, за третье — санаторно-курортная путевка», — отметили в пресс-службе регионального минпрома.



Торжественная церемония награждения победителей состоится в сентябре.