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В Пензенской области выбрали лучшую швею

30 апреля в 13:07 322 просмотра
«Лучший по профессии» в легкой и текстильной промышленности.

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В городе Кузнецке Пензенской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в легкой и текстильной промышленности.

Конкурс прошел на базе Кузнецкого многопрофильного колледжа. Выступая на его открытии, глава минпрома Пензенской области Михаил Торгашин отметил, что конкурс «Лучшая швея» проходит в регионе уже в третий раз.

«Данная профессия будет всегда востребована, поэтому наш конкурс — не только стимул для специалистов совершенствовать свои навыки и развиваться в профессиональном плане, но и сигнал школьникам делать выбор в пользу этой специальности», — подчеркнул Михаил Торгашин.

В конкурсе принимали участие 16 швей, в том числе — учащиеся выпускных групп образовательных учреждений.

По результатам соревнований первое место заняла портной ИП В. Е. Ильдейкина Юлия Климова, второе место — портной ООО «Даймонд» Наталья Жашкова, третье — швея пятого разряда Ольга Пирогова (ИП Т. Н. Воробьева).

«Победителей конкурса наградят дипломами и ценными подарками. За первое место — легковой автомобиль, за второй — телевизор, за третье — санаторно-курортная путевка», — отметили в пресс-службе регионального минпрома.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в сентябре.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/news/2017/04/28/18114277
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