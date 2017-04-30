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В Пензе созданы дежурные бригады по предотвращению пожаров

30 апреля в 13:19 262 просмотра

В администрации Пензы прошло внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

Выступая на заседании, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил активнее заниматься противопожарным опахиванием местности, а также обеспечить достаточное количество емкостей и машин для подачи воды.

В качестве поддержки пожарным службам, которые работают круглые сутки, мэр предложил организовать дежурство бригад из состава МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и МУП «Пензадормост» на пожароопасных объектах.

«По итогам заседания сформировано пять рабочих бригад. Они будут дежурить в микрорайонах Ахуны, Заря, Барковка, в районах Автодрома и улицы Чапаева», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Пензе с 29 апреля установлен особый противопожарный режим. Виктор Кувайцев подчеркнул, что требуется неукоснительное соблюдение всех ограничений, предусмотренных законодательством.

Фотография: www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie_po_voprosam_pozharnoy_bezopasnosti_/
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