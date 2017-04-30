В Пензе созданы дежурные бригады по предотвращению пожаров

Выступая на заседании, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил активнее заниматься противопожарным опахиванием местности, а также обеспечить достаточное количество емкостей и машин для подачи воды.



В качестве поддержки пожарным службам, которые работают круглые сутки, мэр предложил организовать дежурство бригад из состава МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и МУП «Пензадормост» на пожароопасных объектах.



«По итогам заседания сформировано пять рабочих бригад. Они будут дежурить в микрорайонах Ахуны, Заря, Барковка, в районах Автодрома и улицы Чапаева», — пояснили в пресс-службе мэрии.



Напомним, в Пензе с 29 апреля установлен особый противопожарный режим. Виктор Кувайцев подчеркнул, что требуется неукоснительное соблюдение всех ограничений, предусмотренных законодательством.