Количество желающих попасть в город Заречный без документов сократилось с 30 человек в 2015 году до 21 — в 2016-м.



По информации «Заречья сегодня», в первом квартале 2017 года Росгвардейцы задержали двух пензенцев 20 и 25 лет, которые пытались пройти в Заречный по чужим пропускам. По словам нарушителей, они хотели попасть к знакомым.



Полицейские рассказали изданию, что для того, чтобы попасть в Заречный, люди прятались в салонах и багажниках авто, обматывали себя баннером, некоторые пытались перелезть через колючую проволоку. 10-летнего ребенка однажды пытались пронести через КПП в хоккейной сумке.



В 2015 году штрафы за нарушение режима выросли с 500−1000 рублей до 3000.