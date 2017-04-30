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10-летнего ребенка пытались пронести в Заречный в хоккейной сумке — СМИ

30 апреля в 14:02 418 просмотров
«Заречье сегодня» вспомнило попытки проникновения внутрь закрытого города.

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Издание «Заречье сегодня» вспомнило попытки проникновения внутрь закрытого города.

Количество желающих попасть в город Заречный без документов сократилось с 30 человек в 2015 году до 21 — в 2016-м.

По информации «Заречья сегодня», в первом квартале 2017 года Росгвардейцы задержали двух пензенцев 20 и 25 лет, которые пытались пройти в Заречный по чужим пропускам. По словам нарушителей, они хотели попасть к знакомым.

Полицейские рассказали изданию, что для того, чтобы попасть в Заречный, люди прятались в салонах и багажниках авто, обматывали себя баннером, некоторые пытались перелезть через колючую проволоку. 10-летнего ребенка однажды пытались пронести через КПП в хоккейной сумке.

В 2015 году штрафы за нарушение режима выросли с 500−1000 рублей до 3000.

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