Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе полицейские накрыли наркопритон
Пензенец заплатит 200 тыс. за взятку саратовскому полицейскому
Труп одинокого мужчины пролежал 3 дня в доме в Мокшанском районе
6-летний пензенец уснул в квартире со включенным чайником
Пензенцу грозит до 4 лет тюрьмы за кражу ликера
Необщительный гость получил нож в спину за столом у кузнечанина
В Белинском районе пожилого убийцу женщин вновь отправили за решетку
Кузнечанин до смерти забил фанерой знакомого
В Пензе умер двухмесячный младенец
Лунинский подросток сбросил в подпол изувеченное тело родственницы
все новости

Пензенец и житель Самары задержаны по подозрению в 10 кражах

30 апреля в 14:49 194 просмотра

В Пензе двое молодых мужчин в возрасте 23 и 24 лет задержаны по подозрению в серии краж из автомобилей.

В полицию обратилась жительница Первомайского района Пензы и сообщила, что из ее авто, припаркованного у дома, было похищено имущество.

«Полицейские установили, что к кражам причастны двое молодых людей 23 и 24 лет. Один из них — пензенец, другой — житель Самарской области. Установлено, что они имеют отношение к целому ряду аналогичных преступлений: они похищали из автомобилей аккумуляторные батареи, магнитолы и другие электронные устройства. В одном из случае украли запасное колесо. Они подозреваются более чем в 10 преступлениях», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подозреваемые признались в содеянном. По их словам, часть аккумуляторов они сдавали в пункты приема цветных металлов. Часть имущества обнаружена в ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Один из задержанных находится под подпиской о невыезде, с другого взято обязательство о явке.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics