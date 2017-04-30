Пензенец и житель Самары задержаны по подозрению в 10 кражах

В полицию обратилась жительница Первомайского района Пензы и сообщила, что из ее авто, припаркованного у дома, было похищено имущество.



«Полицейские установили, что к кражам причастны двое молодых людей 23 и 24 лет. Один из них — пензенец, другой — житель Самарской области. Установлено, что они имеют отношение к целому ряду аналогичных преступлений: они похищали из автомобилей аккумуляторные батареи, магнитолы и другие электронные устройства. В одном из случае украли запасное колесо. Они подозреваются более чем в 10 преступлениях», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.



Подозреваемые признались в содеянном. По их словам, часть аккумуляторов они сдавали в пункты приема цветных металлов. Часть имущества обнаружена в ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых.



По фактам краж возбуждены уголовные дела. Один из задержанных находится под подпиской о невыезде, с другого взято обязательство о явке.