« Миллион добрых крышечек для « Дома Вероники»." data-title="В Пензенской области собрали 2,5 млн крышечек для «Дома Вероники» — Пенза-пресс, рунет за день">

Участникам акции удалось собрать более 2,5 млн крышечек. Лидерами по сбору стали лицей современных технологий управлении № 2 Пензы (361,3 кг), Шемышейский район (216,6 кг) и детсад № 103 г. Пензы (80,1 кг), сообщили в пресс-службе регионального минобра.



«Все собранные крышки отправят в Самару на переработку. Вырученные средства пойдут на приобретение оборудования для пансиона «Дом Вероники», который является частью проекта социализации молодых инвалидов «Квартал Луи», — добавили в пресс-службе.



Напомним, акция стартовала 13 марта. Ее идею поддержал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.