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В Пензенской области собрали 2,5 млн крышечек для «Дома Вероники»

30 апреля в 15:54 262 просмотра
«Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники».

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В Пензе у «Дома молодежи» подвели итоги благотворительной акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники».

Участникам акции удалось собрать более 2,5 млн крышечек. Лидерами по сбору стали лицей современных технологий управлении № 2 Пензы (361,3 кг), Шемышейский район (216,6 кг) и детсад № 103 г. Пензы (80,1 кг), сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Все собранные крышки отправят в Самару на переработку. Вырученные средства пойдут на приобретение оборудования для пансиона «Дом Вероники», который является частью проекта социализации молодых инвалидов «Квартал Луи», — добавили в пресс-службе.

Напомним, акция стартовала 13 марта. Ее идею поддержал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/04/29/9092333
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