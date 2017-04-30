, на котором видно , как нетерпеливый водитель начинает движение на запрещающий знак светофора. Девушка устроила голосование: отправить ли видео в ГИБДД или нет." data-title="Пензенцы в соцсети решают, стоит ли «сдавать» резвого водителя полиции — Пенза-пресс, рунет за день">

«У первого светофора я подумала, что парень запарился, но потом я поняла, что так и надо. Правда, зачем ждать какие-то пару-тройку секунд? Теперь сижу и думаю: сдать парнишку в ГАИ или нет? Давайте проголосуем?» — написала девушка в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».



На момент публикации материала в голосовании приняли участие более 1600 человек. 855 считают, что видеозапись необходимо передать в Госавтоинспекцию, 800 человек выступают против этого.



В обсуждении некоторые пользователи пишут, что, несмотря на нарушение правил, водитель никого не сбил. В ответ на это автор видео написала, что так ездить все равно нельзя.



«Красный есть красный. Стой! Ни у одного человека не должно быть мысли, чтобы проехать, как бы он не торопился, иначе потом можно вообще никогда и никуда не торопиться. Вчера он ни кого не сбил, слава богу, а в следующий раз может быть все по-другому», — отметила девушка.