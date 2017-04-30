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Пензенцы в соцсети решают, стоит ли «сдавать» резвого водителя полиции

30 апреля в 16:25 24 просмотра
, на котором видно, как нетерпеливый водитель начинает движение на запрещающий знак светофора. Девушка устроила голосование: отправить ли видео в ГИБДД или нет.

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Пензячка выложила в соцсети ролик, на котором видно, как нетерпеливый водитель начинает движение на запрещающий знак светофора. Девушка устроила голосование: отправить ли видео в ГИБДД или нет.

«У первого светофора я подумала, что парень запарился, но потом я поняла, что так и надо. Правда, зачем ждать какие-то пару-тройку секунд? Теперь сижу и думаю: сдать парнишку в ГАИ или нет? Давайте проголосуем?» — написала девушка в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

На момент публикации материала в голосовании приняли участие более 1600 человек. 855 считают, что видеозапись необходимо передать в Госавтоинспекцию, 800 человек выступают против этого.

В обсуждении некоторые пользователи пишут, что, несмотря на нарушение правил, водитель никого не сбил. В ответ на это автор видео написала, что так ездить все равно нельзя.

«Красный есть красный. Стой! Ни у одного человека не должно быть мысли, чтобы проехать, как бы он не торопился, иначе потом можно вообще никогда и никуда не торопиться. Вчера он ни кого не сбил, слава богу, а в следующий раз может быть все по-другому», — отметила девушка.

Фотография: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=F9KsWXwcJ0s
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