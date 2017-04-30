В утреннем ДТП в Кузнецке пострадали люди

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ДТП произошло в 08.53 30 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.



«Произошло столкновение «ВАЗ-2112» и «Нива Шевроле». В результате ДТП, к сожалению, имеются пострадавшие», — отметили в главном управлении МЧС по региону.



Для ликвидации последствий ДТП привлекалось три человека и одна единица техники.