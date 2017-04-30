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В утреннем ДТП в Кузнецке пострадали люди

30 апреля в 16:51 574 просмотра
«ВАЗ-2112» и «Нива Шевроле».

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На ул. Калинина в городе Кузнецке Пензенской области столкнулись «ВАЗ-2112» и «Нива Шевроле».

ДТП произошло в 08.53 30 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Произошло столкновение «ВАЗ-2112» и «Нива Шевроле». В результате ДТП, к сожалению, имеются пострадавшие», — отметили в главном управлении МЧС по региону.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось три человека и одна единица техники.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5216817/
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