ДТП произошло в 08.53 30 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
«Произошло столкновение «ВАЗ-2112» и «Нива Шевроле». В результате ДТП, к сожалению, имеются пострадавшие», — отметили в главном управлении МЧС по региону.
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось три человека и одна единица техники.
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В утреннем ДТП в Кузнецке пострадали люди
30 апреля в 16:51 574 просмотра
На ул. Калинина в городе Кузнецке Пензенской области столкнулись «ВАЗ-2112» и «Нива Шевроле».
ДТП произошло в 08.53 30 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.