Вам будет интересно
Наши новости
Долгий сон по выходным может быть опасен — ученые
Сколько осталось в России ветеранов и инвалидов ВОВ?
В Россию впервые за 900 лет привезут мощи Николая Чудотворца
С 2018 года россияне будут платить курортный сбор
В России начали действовать новые правила выплат по ОСАГО
В «Отель Элеон» вернутся любимые герои «Кухни»
2 млн человек не уедут на праздники за границу из-за долгов
Россиян обяжут платить за чердаки и подвалы
Гендиректор предприятия задолжал работникам более полумиллиона рублей
Шнуров в 2018 году возьмется за детский альбом
все новости

Ученые назвали продукт, который поможет сбросить лишний вес

30 апреля в 17:07 372 просмотра
, что мята может помочь полным людям сбросить вес.

" data-title="Ученые назвали продукт, который поможет сбросить лишний вес — Пенза-пресс, рунет за день">

Американские ученые обнаружили, что мята может помочь полным людям сбросить вес.

В исследовании принимали участие мужчины и женщины. Им предлагалось как можно чаще вдыхать аромат мяты, чтобы избавиться от чувства голода, сообщает RT со ссылкой на Nation News.

Кроме того, как оказалось, чтобы сбросить лишний весь, нужно пить свежезаваренный мятный чай или использовать эфирное масло мяты.

Фотография: скриншот видео www.youtube.com/watch?v=1tkxblMtCjk
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics