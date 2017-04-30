В исследовании принимали участие мужчины и женщины. Им предлагалось как можно чаще вдыхать аромат мяты, чтобы избавиться от чувства голода, сообщает RT со ссылкой на Nation News.
Кроме того, как оказалось, чтобы сбросить лишний весь, нужно пить свежезаваренный мятный чай или использовать эфирное масло мяты.
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Ученые назвали продукт, который поможет сбросить лишний вес
30 апреля в 17:07 372 просмотра
Американские ученые обнаружили, что мята может помочь полным людям сбросить вес.
В исследовании принимали участие мужчины и женщины. Им предлагалось как можно чаще вдыхать аромат мяты, чтобы избавиться от чувства голода, сообщает RT со ссылкой на Nation News.