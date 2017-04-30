В микрорайоне организована работа грейдера. С его помощью делаются противопожарные разрывы с частным сектором.
«Виктор Кувайцев результат работы данного вида техники посчитал недостаточно эффективным, поэтому для противопожарной опашки дополнительно было привлечено четыре трактора с плугами», — пояснили в пресс-службе мэрии.
По словам главы администрации города, нужно действовать эффективно, чтобы обеспечить безопасность людей.
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В Заре в противопожарных целях окапывают местность у частного сектора
30 апреля в 17:55 350 просмотров
Мэр Пензы Виктор Кувайцев повторно выехал в микрорайон «Заря», где 29 и 30 апреля были зафиксированы возгорания.
В микрорайоне организована работа грейдера. С его помощью делаются противопожарные разрывы с частным сектором.