« Заря», где 29 и 30 апреля были зафиксированы возгорания." data-title="В Заре в противопожарных целях окапывают местность у частного сектора — Пенза-пресс, рунет за день">

Мэр Пензы Виктор Кувайцев повторно выехал в микрорайон «Заря», где 29 и 30 апреля были зафиксированы возгорания.

В микрорайоне организована работа грейдера. С его помощью делаются противопожарные разрывы с частным сектором.



«Виктор Кувайцев результат работы данного вида техники посчитал недостаточно эффективным, поэтому для противопожарной опашки дополнительно было привлечено четыре трактора с плугами», — пояснили в пресс-службе мэрии.



По словам главы администрации города, нужно действовать эффективно, чтобы обеспечить безопасность людей.