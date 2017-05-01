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Белозерцев поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда

1 мая в 09:17 298 просмотров

Губернатор Пензенской области поздравил жителей региона с 1 Мая — праздником Весны и Труда.

«Первомай символизирует обновление природы, созидание, утверждает мир и взаимопонимание, вселяет уверенность в достойное будущее Отчизны.

Сегодня перед нами стоит стратегическая масштабная задача — создать современную высокотехнологичную экономику, добиться прогресса во всех сферах жизнедеятельности, всемерно крепить могущество России.

Считаю, что ее решение нам вполне по силам. Надежной основой такой убежденности служат наш добросовестный труд, искренняя любовь к нашей великой Родине, ответственность каждого за ее судьбу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» — говорится в поздравлении.

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