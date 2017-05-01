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Кувайцев: Пензенцев всегда отличали трудолюбие и доброжелательность

1 мая в 10:59 276 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с праздником Весны и Труда.

«Пензенцев во все времена отличали трудолюбие, доброжелательность и готовность созидать. Благодаря жителям Пенза сегодня — современный, динамично развивающийся город. Все, чем мы можем гордиться, сотворили умелые руки, ум и воля многих поколений наших земляков, для которых труд был смыслом жизни, основой чести и достоинства.

Низкий поклон ветеранам труда, которые внесли большой вклад в развитие города, сохранили и приумножили производственный потенциал, передали подрастающему поколению лучшие профессиональные традиции.

Наша талантливая, инициативная, целеустремленная молодежь достойно приняла эстафету старших товарищей. Добросовестное отношение к делу, творческий подход к решению задач являются залогом настоящих и будущих успехов пензенцев.

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы работа всегда приносила радость, обеспечивая достойную жизнь вам и вашим семьям. Счастья вам, дорогие земляки, добра и светлой весны!» — говорится в поздравлении.

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