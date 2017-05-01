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Лидин поздравил пензенцев с 1 Мая

1 мая в 10:06 282 просмотра

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда.

«От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с одним из самых светлых и жизнеутверждающих российских праздников ― Днем Весны и Труда! Этот праздник символизирует непреходящие ценности — мир, согласие, солидарность и надежду.

1 Мая — это праздник тех, кто ежедневным трудом создает завтрашний день, обеспечивает развитие своей страны и своей малой Родины.

Жители Пензенского края всегда отличались оптимизмом, трудолюбием и настроем на добрые дела. Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы, идеи и вдохновение!» — отмечается в поздравлении

Валерий Лидин пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильности и новых свершений.

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