Лидин поздравил пензенцев с 1 Мая

«От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с одним из самых светлых и жизнеутверждающих российских праздников ― Днем Весны и Труда! Этот праздник символизирует непреходящие ценности — мир, согласие, солидарность и надежду.



1 Мая — это праздник тех, кто ежедневным трудом создает завтрашний день, обеспечивает развитие своей страны и своей малой Родины.



Жители Пензенского края всегда отличались оптимизмом, трудолюбием и настроем на добрые дела. Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы, идеи и вдохновение!» — отмечается в поздравлении

Валерий Лидин пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильности и новых свершений.