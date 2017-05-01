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Пензячка сообщила о горящем в Междуречье поле

1 мая в 09:25 556 просмотров
«Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

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В Пензе в Терновке произошел пожар. Об этом сообщает горожанка в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

Утром 1 мая фото горящей травы опубликовала в соцсети пользователь под ником Дарья Федорова. По ее словам, пожар произошел в районе Междуречья.

«Вот наших людей хоть предупреждай, хоть штрафуй — пока собственный дом не сгорит, по боку все», — возмутилась подписчица группы.

Накануне в микрорайоне Заря также произошли возгорания.

Напомним, в конце апреля в Иркутской области и Бурятии огонь уничтожил около 80 жилых домов в пяти населенных пунктах. По предварительным данным, распространению огня способствовали высокая температура и сильный ветер.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/typical_penza
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