Пензячка сообщила о горящем в Междуречье поле

В Пензе в Терновке произошел пожар. Об этом сообщает горожанка в группе « Типичная Пенза » в соцсети «ВКонтакте».

Утром 1 мая фото горящей травы опубликовала в соцсети пользователь под ником Дарья Федорова. По ее словам, пожар произошел в районе Междуречья.

«Вот наших людей хоть предупреждай, хоть штрафуй — пока собственный дом не сгорит, по боку все», — возмутилась подписчица группы.

Накануне в микрорайоне Заря также произошли возгорания.

Напомним, в конце апреля в Иркутской области и Бурятии огонь уничтожил около 80 жилых домов в пяти населенных пунктах. По предварительным данным, распространению огня способствовали высокая температура и сильный ветер.