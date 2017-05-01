СТС предлагает выиграть ночь в шикарном отеле

С 1 по 15 мая все желающие смогут пройти необычный квест по поиску слов-ключей, которые будут спрятаны в эфире и на сайте СТС, в приложении «СТС. Второй экран» и социальных сетях телеканала, а также в журналах и на радио. Полный список подсказок для поиска будет опубликован на официальном сайте акции — www.otel.ctc.ru, там же необходимо зарегистрировать все найденные ключи. Последний из них, который активизирует все остальные, появится в эфире СТС 15 мая в 20.00 во время премьеры второго сезона сериала.



Участников квеста ждет целый багаж эксклюзивных подарков — 100 халатов с символикой сериала, 30 косметических наборов Eleon и 10 суперпризов, обладатели которых смогут провести ночь в лучшем отеле своего города. Имена счастливчиков будут опубликованы на официальном сайте акции 17 мая.



«Отель Элеон» — комедийный сериал о сумасшедших буднях персонала отеля. Во втором сезоне комедийного телехита героев ждут неожиданные перемены, вкусные сюрпризы, интригующие преображения, опасные трюки и настоящие дуэли. А главное — в роскошный отель вернутся любимые герои «Кухни»: француз-кондитер Луи (Никита Тарасов), спец по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова).