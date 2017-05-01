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В Пензе отметили праздник Весны и Труда

1 мая в 13:05 588 просмотров

Первые лица Пензенской области приняли участие в митинге в честь 1 мая.

В 9.30 на площади возле драмтеатра по традиции выстроились колонны из жителей Ленинского и Железнодорожного района. Среди участников находились первые лица региона: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель ЗакСобра Валерий Лидин, глава администрации города Виктор Кувайцев.

С транспарантами и воздушными шарами участники шествия прошли по ул. Московской навстречу колоннам Первомайского и Октябрьского районов. Символизируя единство, колонны объединились на площади Ленина, где в 10 часов начался праздничный митинг. Открылось мероприятие запуском шаров в цветах российского флага.

Первым жителей и гостей города поздравил губернатор. Он отметил, что трудовые коллективы региона в разных сферах дают высокие показатели.

«Хотелось бы поблагодарить президента Российской Федерации за сохранение стабильности в России, за поддержку Пензенского региона. Достаточно сказать, что только в 2016 году при его поддержке и правительства РФ наши промышленные предприятия получили свыше 650 млн рублей на свое развитие. Большие средства вложены и в 2017 год», — обратился к пензенцам Иван Белозерцев.

В свою очередь, председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин отметил, что люди труда создают все условия для развития региона.

Также к поздравлениям присоединился глава администрации города.

«Наша молодежь достойно несет эстафету, переданную старшим товарищами. Добросовестное отношение к делу, творческий подход к решению задач и гордость за свой город сегодня является залогом успеха пензенцев», — поздравил Виктор Кувайцев.

Митинг в честь праздника Весны и Труда продолжился выступлениями творческих коллективов города. Также концертные программы будут проходить на нескольких площадках Пензы.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/1/11290966
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