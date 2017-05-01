Вам будет интересно
Наши новости
СТС предлагает выиграть ночь в шикарном отеле
Школьник выиграл 1,5 млн рублей в лотерею
Ученые назвали продукт, который поможет сбросить лишний вес
Долгий сон по выходным может быть опасен — ученые
Сколько осталось в России ветеранов и инвалидов ВОВ?
В Россию впервые за 900 лет привезут мощи Николая Чудотворца
С 2018 года россияне будут платить курортный сбор
В России начали действовать новые правила выплат по ОСАГО
В «Отель Элеон» вернутся любимые герои «Кухни»
2 млн человек не уедут на праздники за границу из-за долгов
все новости

Вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД

1 мая в 13:40 242 просмотра
, который установил единые требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены на водительские права.

" data-title="Вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД — Пенза-пресс, рунет за день">

С 1 мая в силу вступил приказ МВД РФ, который установил единые требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены на водительские права.

Как сообщается на сайте МВД России, введение требований было необходимо для качественного предоставления госуслуги по приему экзаменов на право управления транспортом.

Теперь, помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен «в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения, в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

В ведомстве отметили, что при разработке требований были учтены результаты изучения международного и отечественного опыта.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics