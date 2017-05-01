Вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД

Как сообщается на сайте МВД России, введение требований было необходимо для качественного предоставления госуслуги по приему экзаменов на право управления транспортом.
Теперь, помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен «в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения, в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».
В ведомстве отметили, что при разработке требований были учтены результаты изучения международного и отечественного опыта.