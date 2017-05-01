" data-title="Вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД — Пенза-пресс, рунет за день">

который установил единые требования к сотрудникам ГИБДДпринимающим экзамены на водительские права.

С 1 мая в силу вступил приказ МВД РФ, который установил единые требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены на водительские права.

Как сообщается на сайте МВД России, введение требований было необходимо для качественного предоставления госуслуги по приему экзаменов на право управления транспортом.

Теперь, помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен «в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения, в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

В ведомстве отметили, что при разработке требований были учтены результаты изучения международного и отечественного опыта.