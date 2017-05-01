« Агитационный поезд « Армия Победы-2017». На вокзале его встречали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и другие жители региона." data-title="Пензенцы встретили Поезд Победы — Пенза-пресс, рунет за день">

1 мая в Пензу прибыл «Агитационный поезд «Армия Победы-2017». На вокзале его встречали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и другие жители региона.

Поезд Победы проедет по двум маршрутам, в Пензе берет начало один из них: воинский эшелон № 2 проследует из Пензы в Самару, затем — в Уфу, Чебаркуль, Челябинск, Екатеринбург. Сформирован воинский эшелон № 2 в Самаре и на ст. Леонидовка, сообщили в пресс-службе мэрии.

В составе эшелона — платформы с образцами военной техники времен войны, вагон-музей, вагон-сцена, на которой выступает концертная бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

«Очень символично, что поезд «Армия Победы» сделал первую остановку именно на пензенской земле. Пензенская земля — край патриотов. Более 300 тысяч наших земляков ушли на фронта Великой Отечественной войны, около 200 тысяч из них погибли, демонстрируя образцы мужества и стойкости. Мы помним о наших отцах, дедах и прадедах, завоевавших для нас Победу. […] Внимание пензенцев к этой акции говорит о том, что они проявляют интерес к истории государства российского, к истории Великой Отечественной войны, к истории наших предков. А значит — Россия будет жить и крепнуть», — отметил Иван Белозерцев.

Виктор Кувайцев добавил, что прибытие Поезда Победы в Пензу — большая честь и ответственность, и поблагодарил организаторов акции.

«Мы проводим большое количество мероприятий, что сохранить память о минувших днях и вместе с тем выразить благодарность ветеранам за то, что живем в свободной стране», — сказал он.

Ветеранам Великой Отечественной войны Александру Балакшину, Владимиру Керханаджеву, Валентину Малышеву и Федору Степанову вручены благодарственные письма губернатора Пензенской области, сообщает пресс-центр обплравительства.

«Спасибо, что не забываете о Великой Победе. Прибытие в Пензу поезда «Армия Победы» — очень значимое событие. Молодежь может осмотреть военную технику, попробовать солдатскую кашу, еще раз пообщаться с ветеранами, понять, что мы пережили, что пережила наша страна. Поезд дружбы, поезд Победы — очень нужная акция!» — подчеркнул полковник Александр Балакшин.

После окончания торжественной части пензенцев ждала концертная программа. На перроне работала полевая кухня, шла акция «Георгиевская ленточка», работала передвижная выставка военной техники.